الرئيس الإسرائيلي يدعو بوتين للمشاركة في مراسم افتتاح متحف بإسرائيل

دعا الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هرتسوغ، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء مكالمتهما الهاتفية، للمشاركة في مراسم افتتاح متحف "مقاتل يهودي في الحرب العالمية الثانية" في عام 2022.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للرئيس الإسرائيلي أن يتسحاك هرتسوغ اتصل ببوتين ليتمنى له سنة جديدة سعيدة. وخلال المكالمة أشار الجانبان إلى "التعاون المتزايد في مختلف المجالات، وخاصة في الاقتصاد والعلم والزراعة".

وأضاف البيان: "عبر الرئيس بوتين عن شكره للرئيس هرتسوغ للمكالمة الدافئة ودعاه لزيارة روسيا في المستقبل القريب. وشكر الرئيس هرتسوغ نظيره الروسي على هذه الدعوة، داعيا إياه للمشاركة في مراسم افتتاح متحف "مقاتل يهودي في الحرب العالمية الثانية" الذي يحمل اسم حاييم هرتسوغ المقرر إجراؤها في عام 2022".

كما شكر هرتسوغ بوتين لتصريحاته الداعمة لأمن إسرائيل ومواطنيها. وبحث الزعيمان أيضا "المسائل الثنائية".

المصدر: نوفوستي