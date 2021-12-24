بوتين وهرتسوغ يبحثان التعاون بين روسيا وإسرائيل والحفاظ على ذاكرة الحرب العالمية الثانية

ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ عددا من الملفات الأكثر إلحاحا على الأجندة الثنائية والدولية.

وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان لها أن بوتين وهرتسوغ خلال المكالمة تبادلا التهاني بمناسبة عيد الميلاد القادم وناقشا عددا من الملفات الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائي، بالدرجة الأولى في المجال الإنساني.

ولفت البيان إلى أن الرئيسين أعارا خلال المكالمة اهتماما خاصا إلى "المهمة المشتركة للحفاظ على الحقيقة التاريخية بشأن الحرب العالمية الثانية والتصدي لمحاولات مراجعة نتائجها".

المصدر: RT