الحكومة اليابانية توافق على موازنة دفاعية قياسية للعام 2022

وافق مجلس الوزراء الياباني، على موازنة دفاعية قياسية تبلغ 5.4 تريليون ين (47 مليار دولار) للسنة المالية 2022.

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ووافق المجلس على الموازنة التي تشمل تمويل البحث والتطوير لطائرة مقاتلة جديدة وأسلحة أخرى "تغير قواعد اللعبة" حيث تعزز اليابان قدراتها الدفاعية ردا على القوة العسكرية المتنامية للصين وتوتراتها مع تايوان.

وزيادة الموازنة بنسبة 1.1 في المئة للعام الذي يبدأ في أبريل هي الزيادة العاشرة على التوالي في الإنفاق الدفاعي، وهي تتماشى مع تعهد اليابان للولايات المتحدة بتعزيز قدراتها الدفاعية للتعامل مع القضايا الأمنية الصعبة بشكل متزايد في المنطقة.

وتتضمن الموازنة، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان، رقما قياسيا قدره 291 مليار ين (2.55 مليار دولار) لأبحاث الدفاع وتطويره، بزيادة 38 في المئة عن العام الحالي.

و تم تخصيص 100 مليار ين (870 مليون دولار) لتطوير الطائرة المقاتلة "أف أكس" لتحل محل الأسطول الياباني القديم من طائرات اف-2 في عام 2035. وستكون أول طائرة مقاتلة يابانية مطورة محليًا منذ 40 عاما.

المصدر: AP