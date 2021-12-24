النائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية والسفير الإيراني يناقشان القضايا العالقة بين البلدين

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن النائب الأول لوزير الخارجية اجتمع مع السفير الإيراني في سيئول، حيث ناقش الجانبان القضايا العالقة بين البلدين.

وخلال الاجتماع مع السفير الإيراني سعيد بادامجي شبستري، أكد نائب الوزير تشوي جونغ-كون، مجددا موقف الحكومة الكورية المتمثل في أنها ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل إحراز تقدم في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، مع الأخذ في الاعتبار أهمية العلاقات بين سيئول وطهران.

كما اقترح مواصلة التواصل الوثيق بين البلدين لحل القضايا الثنائية العالقة. ويُعتقد أن القضايا العالقة تشير إلى الأصول (الأموال) الإيرانية المجمدة لدى سيئول.

واتفق الجانبان على اتخاذ إجراءات مختلفة لتعزيز العلاقات الودية والتعاونية التاريخية بين البلدين بمناسبة الذكرى السنوية الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في العام المقبل.

وتقدر الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية بـ 7 مليارات دولار. وقد تواصلت الحكومة الكورية الجنوبية عن كثب مع الدول المعنية بشأن هذه المسألة، وسط نزاع دبلوماسي مطول مع إيران بشأن أصولها المجمدة لدى سيئول.

المصدر: "يونهاب"