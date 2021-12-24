الكرملين: بعض دول الناتو قد تسهم إيجابا في تطبيع العلاقات بين الحلف وروسيا

رجحت الرئاسة الروسية (الكرملين) أنه بإمكان بعض الدول الأعضاء في حلف الناتو أن تسهم إيجابا في خفض التوترات وتطبيع العلاقات بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا.

وجاء ذلك اليوم الجمعة على لسان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في معرض تعليقه على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الذي قال إن أنقرة لا تستطيع الوقوف مكتوفة الأيدي أمام الخلافات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا، لا سيما ضمن إطار حلف الناتو الذي تنتمي إليه تركيا.

وأقر بيسكوف بوجود "نقاط خلافية صعبة" بين روسيا وأوكرانيا، وبين روسيا والولايات المتحدة، وبين روسيا والناتو، مرجحا أن الأمريكيين سيجرون مشاورات مع تركيا، خصوصا بشأن التوترات القائمة مع موسكو.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى تباين مواقف دول الناتو، موضحا: "هناك بعض الدول التي تتخذ مواقف معادية لنا للغاية، وهناك أيضا دول أخرى تتبع بالعكس نهجا يقضي بمواصلة الحوار وتسوية كافة المشاكل بطريقة دبلوماسية، وهي تميل إلى مراعة مباعث القلق الحقيقية الخاصة بروسيا، وبإمكان هذه الدول، دون أدنى شك، الإسهام إيجابا في هذه العملية".

المصدر: "إنترفاكس"