 
مباشر

قوات الأمن التركية تلقي القبض على مشتبه بالانتماء لـ"داعش" بشرق البلاد

أخبار العالم

قوات الأمن التركية تلقي القبض على مشتبه بالانتماء لـ
Reuters
قوات الأمن التركي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s17x

ألقت قوات الأمن التركية اليوم الجمعة القبض في شرق البلاد على شخص مشتبه فيه بالانتماء لتنظيم "داعش"، حسب ما أفادت به وكالة "الأناضول".

إقرأ المزيد
تركيا: ضبط 51 شخصا من منظمة غولن غرب البلاد خلال محاولتهم الفرار للخارج
تركيا: ضبط 51 شخصا من منظمة غولن غرب البلاد خلال محاولتهم الفرار للخارج

وقالت قيادة قوات الدرك التركية بولاية ملاطية في بيان إن "قواتها نظمت عملية أمنية في حي بطال غازي، بعد معلومات استخباراتية عن مشتبه فيه مطلوب يقطن هناك".

وكشف البيان أن قوات الأمن قبضت خلال العملية على المشتبه فيه بالانتماء لـ "داعش".

المصدر: الأناضول

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا