قوات الأمن التركية تلقي القبض على مشتبه بالانتماء لـ"داعش" بشرق البلاد
Reuters
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ألقت قوات الأمن التركية اليوم الجمعة القبض في شرق البلاد على شخص مشتبه فيه بالانتماء لتنظيم "داعش"، حسب ما أفادت به وكالة "الأناضول".
وقالت قيادة قوات الدرك التركية بولاية ملاطية في بيان إن "قواتها نظمت عملية أمنية في حي بطال غازي، بعد معلومات استخباراتية عن مشتبه فيه مطلوب يقطن هناك".
وكشف البيان أن قوات الأمن قبضت خلال العملية على المشتبه فيه بالانتماء لـ "داعش".
المصدر: الأناضول
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