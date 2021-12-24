وفاة 7 مهاجرين وإنقاذ 90 آخرين إثر غرق زورقهم قبالة جزيرة يونانية

قالت السلطات اليونانية، اليوم الجمعة، إن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر غرق قارب يقل مهاجرين قبالة جزيرة يونانية أمس الخميس، وتم إنقاذ 90 آخرين.

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وأشار خفر السواحل اليوناني إلى أنه انتهى من عملية لإنقاذ 90 شخصا، عندما جنح قارب يقلهم إلى الشمال من جزيرة أنتيكيثيرا بجنوب اليونان.

وأضاف في بيان له أنه تم انتشال 7 جثث، وأن عملية البحث ما زالت جارية.

وتقع اليونان على ممرات رئيسية إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة لمهاجرين ولاجئين من إفريقيا والشرق الأوسط، على الرغم من تراجع وتيرة تدفق المهاجرين منذ 2015-2016 عندما عبر أكثر من مليون شخص هذا البلد إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: رويترز