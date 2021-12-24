كوريا الجنوبية.. بارك تعبر عن امتنانها للرئيس مون لمنحها عفوا خاصا

أعربت الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية، بارك كون-هيه، عن امتنانها العميق للرئيس مون جيه-إن لمنحها عفوا خاصا، بعد أن كان محكوما عليها بالسجن لـ22 عاما بتهمة الفساد المالي.

وقال المحامي يو يونغ-ها المقرب من بارك للصحفيين أمام مركز سامسونغ الطبي بسيئول الذي تستشفي فيه بارك حاليا كنزيلة، إن بارك تأسف لإزعاج المواطنين وأبدت امتنانها لدعمهم المستمر لها.

كما أعربت بارك عن امتنانها العميق للرئيس الكوري الجنوبي الحالي مون لقراره بمنح العفو الخاص لها، على الرغم من العديد من الصعوبات في اتخاذ القرار، قائلة إنها ستركز على علاجها من المرض وستعبر عن امتنانها للشعب في أقرب وقت ممكن.

وكانت بارك تقضي عقوبة السجن لمدة 22 عاما منذ مارس 2017 بعد عزلها من منصبها بسبب تهم فساد واسعة النطاق وفضيحة استغلال النفوذ.

وقد أصدرت المحكمة العليا في يناير الماضي الحكم بالسجن 20 عاما على الرئيسة السابقة بارك، مع غرامة مالية قدرها 18 مليار وون، ومصادرة 3.5 مليار وون بعدة تهم، منها سوء استخدام السلطة واستلام أموال من الاستخبارات وغيرها، حيث حكم عليها بالسجن عامين في محاكمة أخرى.

المصدر: "يونهاب"