ريابكوف يدعو إلى عدم تهويل تهديدات ألمانيا بالتخلي عن "السيل الشمالي-2"

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنه لا يجب تهويل تهديدات ألمانيا بالتخلي عن مشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي-2" في حال مهاجمة أوكرانيا.

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وفي تعليقه على تصريح وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، حول احتمال تخلي بلادها عن تدشين "السيل الشمالي-2"، قال ريابكوف في حديثه لمجلة "الحياة الدولية": "بالمعنى الدقيق للكلمة ربما كان هذا متوقعا رغم أنه مؤسف. من ناحية أخرى، فأعتقد أنه لا ينبغي تهويل هذا الأمر، بما في ذلك لأن لا أحد ينوي مهاجمة أوكرانيا".

وأضاف أن مشروع "السيل الشمالي-2" تحول منذ وقت بعيد بفضل جهود الولايات و"مجموعة كبيرة من الساسة ومسؤولي الاتحاد الأوروبي" إلى "ورقة مساومة في لعبتهم الخاصة لزيادة الرهانات". وأشار إلى أن هؤلاء الساسة لا يهتمون بأسعار الغاز في أوروبا ولا بآفاق عقود الغاز.

ودقق أنهم "مستعدون لعمل كل شيء لإزعاج موسكو، على الرغم من كل شيء ومن حيث المبدأ، وخلافا لمصالحهم الخاصة ومصالح حلفائهم. هم يستمتعون عندما يدمرون شيئا ما ويتدخلون في شيء ما. إنهم مستعدون لدفع الأموال من جيوبهم الخاصة، مما يدل على تضامنهم الأطلسي في المواجهة مع موسكو. إنه أمر مؤسف، لكن هذا هو الجيل الجديد من المتعصبين في مجالهم الذين وجدوا معنى وجودهم في المواجهة مع روسيا".

المصدر: تاس