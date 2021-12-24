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اعتقال سائح إسرائيلي في تايلاند خالف شروط الحجر الصحي

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اعتقال سائح إسرائيلي في تايلاند خالف شروط الحجر الصحي
Reuters
علم تايلاند
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ذكرت صحيفة "بانكوك بوست"، أنه تم اعتقال سائح إسرائيلي في تايلاند بعد أن أثار مطاردة على مستوى البلاد بسبب خروجه من الحجر الصحي الخاص بفيروس كورونا.

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وخرج السائح، أوهاد باروخ، البالغ من العمر 29 عاما، من فندقه في بانكوك في 18 ديسمبر بعد خضوعه لاختبار فيروس كورونا وعدم انتظار النتيجة، والتي كانت إيجابية (أي مصاب) بمتحور "دلتا".

وكان باروخ قد فر إلى باتايا ثم إلى جزيرة في كوه ساموي بتايلاند لقضاء العطلة قبل الاتصال لتسليم نفسه.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن باروخ أعيد يوم الخميس إلى بانكوك بعد أن جاءت نتائج اختبارات كورونا اللاحقة سلبية، مما يعني أنه تعافى تماما.

ولا يزال باروخ يواجه اتهامات بعدم الالتزام بقيود تايلاند الخاصة بفيروس كورونا، وهو يواجه حاليا حكما محتملا بالسجن لمدة عامين ودفع غرامة مالية.

المصدر: JERUSALEM POST

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