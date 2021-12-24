جنوب إفريقيا تبدأ اليوم بإعطاء جرعة معززة من لقاح "جونسون أند جونسون"

قالت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، إنها ستبدأ في تقديم جرعات معززة من لقاح "جونسون أند حونسون" اعتبارا من اليوم.

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يذكر أن هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جمهورية جنوب إفريقيا (SAHPRA)، وافقت على إعطاء جرعات معززة من لقاحي "فايزر" و"جونسون أند جونسون"

وحتى الآن، تم توفير لقاحات معززة من J&J للعاملين الصحيين فقط. ومع ذلك ، فإن ظهور متحور "أوميكرون" قد زاد من حاجة الناس إلى تعزيز اجراءات الحماية الخاصة بهم.

وقال بيان وزارة الصحة في جنوب إفريقيا إنه "اعتبارا من 24 ديسمبر 2021 ، سيوفر برنامج التطعيم الوطني لقاحات J&J المعززة لأي شخص تلقى آخر جرعة قبل شهرين على الأقل".

واعتمدت جنوب إفريقيا بشكل كبير على لقاحات الشركتين في حملة التطعيم، التي أعطت 44 بالمائة من سكانها البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في وقت سابق من هذا الشهر.

وهذه النسبة من التطعيم هي أكثر مما في العديد من البلدان الإفريقية الأخرى، لكنها تبقى أقل بكثير من هدف الحكومة في نهاية العام.

المصدر: "رويترز"