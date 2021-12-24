صحيفة عبرية: الكنيست الإسرائيلي يصادق على ميزانية دفاع إضافية سرية وسط التوتر مع إيران

صادق الكنيست الإسرائيلي على ميزانية دفاع إضافية، وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل تعد خطط طوارئ للعمل عسكريا ضد إيران، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".

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وأفادت الصحيفة العبرية، بأن الكنيست صادق على ميزانية دفاع إضافية يبلغ مجموعها حوالي 9 مليارات شيكل، أي حولي 2.9 مليار دولار"، لافتة إلى أن "البنود المدرجة في التمويل الجديد سرية، لكن الخطوة تأتي وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل تعد خطط طوارئ للعمل عسكريا ضد إيران كملاذ أخير إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في تقليص برنامجها النووي".

وتمت الموافقة على الميزانية التكميلية بعد اجتماع استمر ثماني ساعات في الكنيست كجزء من العملية الجارية لتخصيص الأموال لعام 2021.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن "قرار تقديم الميزانية التكميلية لم يتخذ إلا قبل عدة أسابيع، لذلك لم تدرج في الميزانية العامة".

وكان الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، قد حذر من أن إيران "قنبلة موقوتة تهدد إسرائيل والشرق الأوسط بأسره"، وقال إن "الخطر الذي تشكله إيران النووية يجب تحييده بشكل نهائي، باتفاق أو بدونه".

المصدر: "يسرائيل هيوم"