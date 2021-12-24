أنقرة تقيّم علاقاتها مع كييف وموسكو في ظل الأزمة الأوكرانية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تركيا لن تتجاهل "علاقاتها الوثيقة" مع أوكرانيا، على الرغم من علاقتها مع روسيا في ضوء التوتر الحاصل جراء الأزمة الأوكرانية.

وأضاف أوغلو متحدثا في اجتماع لأكاديمية الأمن الدولية عبر الفيديو، اليوم الجمعة: "لقد وصل الصراع بين روسيا وأوكرانيا وروسيا والناتو إلى أبعاد خطيرة. فقط لأن لدينا علاقة شاملة مع روسيا لا يعني أننا سنتجاهل مبادئنا وعلاقاتنا الوثيقة مع أوكرانيا. نحن نفعل كل ما هو ضروري لأمننا القومي. إنها مهمة صعبة، ولكن هذا هو الغرض من الدبلوماسية".

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وفي نهاية نوفمبر الماضي، اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تلعب بلاده دور المنصة لتسوية العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، وأعلن الرئيس التركي استعداده للعب دور وسيط في تخفيف التوترات بين البلدين ودعا إلى عقد قمة ثلاثية بشأن الوضع.

من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ليست طرفا في الصراع في جنوب شرق أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"