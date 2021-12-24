 
مباشر

أنقرة تقيّم علاقاتها مع كييف وموسكو في ظل الأزمة الأوكرانية

أخبار العالم

أنقرة تقيّم علاقاتها مع كييف وموسكو في ظل الأزمة الأوكرانية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s15c

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تركيا لن تتجاهل "علاقاتها الوثيقة" مع أوكرانيا، على الرغم من علاقتها مع روسيا  في ضوء التوتر الحاصل جراء الأزمة الأوكرانية.

وأضاف أوغلو متحدثا في اجتماع لأكاديمية الأمن الدولية عبر الفيديو، اليوم الجمعة: "لقد وصل الصراع بين روسيا وأوكرانيا وروسيا والناتو إلى أبعاد خطيرة. فقط لأن لدينا علاقة شاملة مع روسيا لا يعني أننا سنتجاهل مبادئنا وعلاقاتنا الوثيقة مع أوكرانيا. نحن نفعل كل ما هو ضروري لأمننا القومي. إنها مهمة صعبة، ولكن هذا هو الغرض من الدبلوماسية".

إقرأ المزيد
تركيا تعلن استعداد أردوغان للوساطة بين روسيا وأوكرانيا
تركيا تعلن استعداد أردوغان للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

وفي نهاية نوفمبر الماضي، اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تلعب بلاده دور المنصة لتسوية العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، وأعلن الرئيس التركي استعداده للعب دور وسيط في تخفيف التوترات بين البلدين ودعا إلى عقد قمة ثلاثية بشأن الوضع.

من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ليست طرفا في الصراع في جنوب شرق أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"

  

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا