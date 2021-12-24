الحرس الثوري الإيراني يطلق صواریخ كروز بحرية خلال مناورات "النبي الأعظم"

تضمن اليوم الرابع لمناورات "النبي الأعظم" المشتركة الـ 17 للحرس الثوري إطلاق صواريخ كروز البحرية متوسطة المدى بالغة الدقة وتنفيذ عمليات جوية للطائرات المسيرة لبحرية الحرس.

وجرى إطلاق صواريخ كروز البحرية من منصات على السفن وأخرى على الساحل لتصيب بالتزامن معا هدفها المحدد في البحر.

وتم تنفيذ عمليات جوية للطائرات المسيرة التابعة لبحرية الحرس الثوري حيث قامت إحدى الطائرات المسيرة بإصابة هدفين بالتزامن معا الى جانب قيامها بعمليات رصد ومتابعة مواقع العدو المفترض وإجراء مسح جوي والسيطرة على الأجواء في المنطقة العامة لمضيق هرمز وشرقها بالخليج.

وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري على هامش المناورات: "إن تصنيع صواريخ كروز البحرية يتم داخل البلاد على أيدي علمائنا الشباب والثوريين وتتمتع هذه الصواريخ بقدرة التخفي عن الرادار ومقاومة الحرب الإلكترونية وقادرة على تحديد الهدف في الظروف الصعبة وهي بالغة الدقة ويمكن تسليحها برؤوس حربية خلال فترة قصيرة وتحمل رادارات خاصة حديثة أكثر تطورا من سابقاتها".

وجرى في هذه العمليات بالتزامن معا استخدام 3 أنواع من الطائرات المسيرة بقدرات مختلفة، قتالية واستطلاعية وبصرية ورقمية واتصالاتية ومتعددة الأغراض.

المصدر: "إرنا"