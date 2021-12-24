اختراق هاتف سيناتور بولندي معارض ببرنامج "بيغاسوس" للتجسس

تعرض الهاتف المحمول للسيناتور البولندي المعارض، كرزيستوف بريجسا، للاختراق أكثر من 30 مرة في العام 2019 ببرنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي تصنعه شركة NSO الإسرائيلية.

وبحسب هيئة Citizen Lab، فإن عمليات الاختراق هذه حصلت عندما كان بريجسا يدير حملة المعارضة ضد الحكومة الشعبوية اليمينية في الانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أن الرسائل النصية التي سرقت من هاتفه، "تم التلاعب بها في حملة تشويه أذاعها التلفزيون الذي تسيطر عليه الدولة في خضم ذلك السباق، الذي فاز فيه الحزب الحاكم بفارق ضئيل".

وأوضح باحثو Citizen Lab، الذين كانوا يتتبعون انتهاكات الحكومة، أنه تم اختراق هاتف بريجسا حوالي 33 مرة من 26 أبريل 2019 إلى 23 أكتوبر 2019.

يذكر أن بريجسا هو ثالث معارض بولندي يتم الكشف عن تعرض هاتفه للاختراق ببرنامج "بيغاسوس"، بعد أن كشف في وقت سابق هذا الأسبوع عن تعرض الهاتف الخليوي للمحامي البولندي المعارض الآخر، رومان غيرتيتش، في العام 2019 لعملية قرصنة، وذلك قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات البرلمانية، والأمر ذاته حصل مع المدعية العامة، إيوا ورزوسيك، التي ما برحت تنتقد بشدة السلطة اليمينية الشعبوية التي تحكم البلاد.

هذا ولم يؤكد المتحدث باسم الحكومة البولندية أو ينفي أمر الاختراق أو يوضح ما إذا كانت الحكومة تتعامل مع شركة NSO الإسرائيلية. وقال متحدث باسم هذه الشركة إن برنامج "بيغاسوس" من المفترض أن يستخدم فقط ضد الإرهابيين والمجرمين.

المصدر: AP