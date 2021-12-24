بكين تدعو واشنطن "لتصحيح خطأ اقترفته بحقها فورا"

أعربت الصين عن رفضها الشديد لتوقيع الولايات المتحدة على ما يُسمى بـ"قانون منع العمالة القسرية للإويغور"، وحثت واشنطن على "تصحيح الخطأ فورا".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن الصين تشجب وترفض بشدة توقيع الولايات المتحدة على ما يُسمى بـ"قانون منع العمالة القسرية للإويغور".

وأضاف المتحدث: "إن هذا القانون يُشوّه بشكل مؤذ وخبيث واقع وحقيقة وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ الصينية، كما ينتهك بشكل خطير قواعد القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، ويتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين".

ووقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الخميس، على مشروع قانون يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمالة القسرية هناك.

المصدر: شينخوا