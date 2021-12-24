الصحافة الصينية تشيد بمواقف الرئيس الروسي "الحازمة"

أشادت وسائل الإعلام الصينية بالمؤتمر الصحفي السنوي الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبتصريحاته التي تناولت العلاقة مع الصين وتوسع الناتو باتجاه الشرق.

وأشارت "غلوبال تايمز" الصينية إلى موقف بوتين المتشدد بشأن توسيع الوجود العسكري الأمريكي على طول حدود روسيا، مؤكدة أن الصين، التي تواجه نفس التحدي، يجب أن تكون حازمة مثل روسيا.

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وتابعت في تقريرها: "يبدي العديد من الصينيين إعجابهم بشجاعة بوتين في الدفاع عن المصالح الوطنية لروسيا. ومع اقتراب الجيش الأمريكي أيضا من مناطق مثل بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، مما يهدد سيادة الصين وأمنها، يأمل العديد من مستخدمي الإنترنت الصينيين أن تحذو بلادهم في علاقتها مع الولايات المتحدة حذو روسيا، وأن تكون متشددة مثل الموقف الروسي".

وخلال المؤتمر الصحفي، قال بوتين إن روسيا أوضحت، في سياق الضمانات الأمنية للبلاد، أن تحرك الناتو باتجاه الشرق أمر غير مقبول. في الوقت نفسه، أشارت الصحيفة الصينية إلى أن قوات الناتو كانت قريبة جدا من روسيا، ولم يكن أمام روسيا خيار سوى أن تكون "صارمة ومباشرة".

وبحسب صحيفة "تشاينا يوث ديلي" ، خلال المؤتمر الصحفي أوضح الرئيس الروسي بوضوح "الخطوط الحمراء" التي لا ينبغي للدول الغربية تجاوزها.

كما أولت "غلوبال تايمز" اهتماما خاصا بكلمات الرئيس الروسي حول الصين.

إذ قال فلاديمير بوتين خلال المؤتمر الصحفي إن روسيا والصين تتعاونان في مجال الأمن والفضاء والطيران، وكذلك تطوير التعاون بين القوات المسلحة للبلدين، وتطوير أسلحة عالية التقنية بشكل مشترك. ووصف الرئيس الروسي العلاقات الروسية الصينية بأنها شراكة استراتيجية شاملة لا سابقة لها في التاريخ.

وكتبت صحيفة، "غلوبال تايمز": "أشاد بوتين بالتعاون الروسي الصيني وأظهر للغرب مدى صلابة العلاقة بين الصين وروسيا".

ويشير موقع "Zhongguo Xinwenwang" الإخباري الصيني إلى أن الرئيس الروسي ذكر الصين عدة مرات خلال المؤتمر الصحفي، وأن كلمات بوتين عن الصين تظهر "علاقة حقيقية من الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

وفي المؤتمر الصحفي، قال بوتين أيضا إنه طور علاقة ثقة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأن قادة البلدين يطلقون على بعضهم بعضا "أصدقاء" لأنهم "كذلك".

كما أولت وسائل الإعلام الصينية اهتمامًا خاصًا لحقيقة أن المؤتمر الصحفي للرئيس بوتين استمر قرابة أربع ساعات، أجاب خلاله على 55 سؤالا من الصحفيين.

المصدر: نوفوستي