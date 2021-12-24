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روسيا ترسل دفعة من لقاح مضاد لكورونا إلى فيتنام

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روسيا ترسل دفعة من لقاح مضاد لكورونا إلى فيتنام
Sputnik
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أفاد المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية بأن الوزارة أرسلت دفعة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا إلى فيتنام.

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وقال المكتب في بيان: "في 24 ديسمبر الجاري وفقا لتعليمات الحكومة الروسية قامت طائرات وزارة الطوارئ بإيصال مساعدات إنسانية إلى جمهورية فيتنام.. تم إرسال لقاح "سبوتنيك لايت" إلى سكان الجمهورية على متن طائرة خاصة".

تم في روسيا في مايو الماضي تسجيل لقاح رابع ضد فيروس كورونا أطلق عليه اسم "سبوتنيك لايت".

المصدر: نوفوستي

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