روسيا: علينا إيجاد حلول مقبولة للجميع في مفاوضات فيينا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، ضرورة "إيجاد حلول مقبولة للجميع" في مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

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وقال أوليانوف، الذي يترأس وفد روسيا في مفاوضات فيينا، عبر "تويتر" مساء الخميس: "ننطلق من أننا جميعا في قارب واحد. لا توجد أي جبهة موحدة ضد إيران في مفاوضات فيينا".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "إيران شريك ثمين ومحترم بالنسبة إلينا. يجب علينا أن نجد سويا حلولا مقبولة للجميع".

واستضافت فيينا 7 جولات من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

المصدر: RT