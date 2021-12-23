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واشنطن ترحب بالعودة إلى وقف إطلاق النار في دونباس

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واشنطن ترحب بالعودة إلى وقف إطلاق النار في دونباس
Reuters POOL
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
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رحبت الولايات المتحدة بإعلان منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن اتفاق مجموعة الاتصال الثلاثية على العودة إلى وقف إطلاق النار في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن "الولايات المتحدة ترحب بإعلان منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أمس بشأن عزم القوات الأوكرانية الحكومية والقوات المدعومة من قبل روسيا في شرق أوكرانيا الالتزام بالإجراءات لمراقبة وقف إطلاق النار المعلن في 22 يوليو 2020".

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وأضاف أن "الولايات المتحدة قد لفتت إلى أن النزاع بشرق أوكرانيا يمكن تسويته فقط في أجواء خفض التصعيد، الذي يعتبر وقف إطلاق النار دليلا عليه".

وأكدت واشنطن استعدادها لتسهيل اتفاقيات مينسك دعما لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعملية نورماندي.

المصدر: "تاس"

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