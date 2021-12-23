مقتل 14 مسلحا في عمليات عسكرية شمال موزمبيق

أعلنت القوات الإقليمية المشاركة في جيش موزمبيق عن تفكيك قاعدتين لجماعات مسلحة وتصفية 14 من عناصرها هذا الأسبوع مقاطعة كابو ديلغادو شمال شرق البلاد.

وسقط في قتال عنيف يومي 19 و20 ديسمبر قرب قرية تشاي في مقاطعة ماكوميا عنصر من قوات المهمة العسكرية للجماعة التنموية للجنوب الإفريقي (16 دولة إقليمية) أعيدت جثته الخميس إلى بلاده، وأصيب عنصران آخران.

وقال جيش جنوب إفريقيا الذي أعلن وفاة عنصره الثلاثاء، إن القوات الإقليمية إلى جانب قوات من موزمبيق تعرضت لهجوم من مسلحين وردت عليهم. ثم أعادت تجميع صفوفها ليتم إجلاؤها بواسطة مروحية وتعرضت حينذاك لكمين آخر، وأضاف جيش جنوب إفريقيا أن عريفا في صفوفه "أصيب بالرصاص وقتل على الفور".

وكان الجيش الموزمبيقي قد أعلن مقتل 10 مقاتلين الثلاثاء، فيما أفادت القوات الإقليمية الخميس بمقتل 4.

وأوضحت المهمة الإقليمية أن جيش موزمبيق تكبد قتيلين وأصيب 4 آخرون من عناصره.

وتشهد مقاطعة كابو ديلغادو الفقيرة وذات الغالبية المسلمة والغنية بالغاز تمردا منذ عام 2017 أودى بما لا يقل عن 3500 شخص وأجبر ما يقرب من 820 ألفا آخرين على النزوح عن منازلهم.

ويدعم منذ يوليو أكثر من 3 آلاف عسكري إفريقي أغلبهم من رواندا وجنوب إفريقيا، الجيش الموزمبيقي الذي واجه صعوبات في صد الجماعات المسلحة التي أعلنت ولاءها لتنظيم "داعش".

المصدر: "فرانس برس"