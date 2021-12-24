محامو أسانج يستأنفون قرار تسليمه للولايات المتحدة

قالت ستيلا موريس، خطيبة مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، إن محاميه بدأوا الخميس أمام المحكمة العليا في بريطانيا إجراءات استئناف قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت موريس أن القرار بشأن احتمال مراجعة القضية في المحكمة العليا ليس متوقعا قبل الأسبوع الثالث من يناير.

وألغت محكمة استئناف لندن في 10 ديسمبر قرارا ابتدائيا بمنع ترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بنشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارا من عام 2010 تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أميركية لا سيما في العراق وأفغانستان.

ويلاحق أسانج خصوصا بتهمة التجسس، وهو مهدد في حال حوكم في الولايات المتحدة بعقوبة بالسجن تصل إلى 175 عاما.

وخلال جلسة الاستئناف بشأن تسليمه في نهاية أكتوبر، قدمت الولايات المتحدة تطمينات حول ظروف التوقيف التي ستخصص لمؤسس "ويكيليكس".

وشدد قضاة محكمة الاستئناف على أن التأكيدات التي قدمتها الولايات المتحدة "تعهدات رسمية قدمتها حكومة إلى أخرى".

وأسانج معتقل في سجن شديد الحراسة قرب لندن منذ عامين ونصف عام إثر توقيفه في أبريل 2019 بعد أن أمضى سبع سنوات في سفارة الإكوادور في لندن حيث لجأ إثر الإفراج عنه بكفالة.

المصدر: "أ ف ب"