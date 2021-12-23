أردوغان يلتقي رئيس قبرص التركية وراء أبواب مغلقة

التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، في أنقرة.

وشارك أردوغان في "اجتماع التشاور والتقييم لرؤساء البلديات" الذي عقدته رئاسة الإدارات المحلية لـ"حزب العدالة والتنمية" في أنقرة.

وعقب الاجتماع انتقل أردوغان إلى مطار "أسنبوغا" الدولي في أنقرة حيث عقد لقاء مغلقا مع تتار، قبل أن يتوجه إلى اسطنبول.

ومنذ العام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسامها لشطرين، وهما جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من طرف واحد والتي تقطنها أغلبية تركية، وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا والتي تقطنها أغلبية يونانية.

وتركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بدولة جمهورية شمال قبرص.

وتعثرت العملية السياسية بين شطري قبرص منذ انهيار المحادثات التي دعمتها الأمم المتحدة في منتجع كرانس مونتانا السويسري، في يوليو 2017.

وازداد التوتر بين طرفي النزاع مع اكتشاف مصادر كبيرة للطاقة في مياه شرق المتوسط وخاصة بعد إطلاق تركيا عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في مياه تعتبر دوليا تابعة لسيادة نيقوسيا.

المصدر: "الأناضول" + وكالات