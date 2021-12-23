تركيا: التوتر بين روسيا والناتو اتخذ أبعادا خطيرة

اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن التوتر بين روسيا وأوكرانيا والناتو وصل إلى درجة خطيرة.

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وقال تشاووش أوغلو، خلال جلسة ختامية لأكاديمية الأمن الـ16 لمجلس العلاقات الدولية عبر الفيديو: "من غير الممكن أن نتجاهل علاقاتنا مع أوكرانيا بسبب علاقاتنا الجيدة مع روسيا".

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن "التوتر بين روسيا وكل من أوكرانيا والناتو قد اتخذ أبعادا خطيرة".

تصريحات تشاووش أوغلو تأتي على خلفية مزاعم متكررة من قبل السلطات الأوكرانية والعواصم الغربية بشأن حشد روسيا للقوات على الحدود مع أوكرانيا.

وتقيم أنقرة علاقات وثيقة مع كييف التي تزودها تركيا بطائرات مسيرة تستخدم في النزاع بمنطقة دونباس، كما تدعم موقف السلطات في كييف حول قضية شبه جزيرة القرم التي عادت عام 2014 إلى قوام روسيا بعد استفتاء شعبي في هذا الصدد.

المصدر: وكالات