طهران: الموقف الأوروبي في المحادثات النووية "غير بناء"

وصفت إيران المشاركة الأوروبية في المحادثات النووية بأنها لم تكن بناءة، وقالت إن المفاوضين الأوروبيين لم يقدموا "مبادرات عملية جديدة" فيها.

وحول الموقف الأوروبي في الجولة الأخيرة من محادثات إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، قال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده لا ترى "موقف بعض الدول الأوروبية بناء، وخصوصا موقف فرنسا".

وأضاف: "عندما يقولون إنهم يشعرون بالقلق بسبب (سرعة) تقدم البرنامج النووي الإيراني، نقول بوضوح إذا كنتم تريدون تهدئة مخاوفكم يتعين رفع جميع العقوبات".

وقال أمير عبد اللهيان إن بلاده "تمكنت من الحصول على موافقات شفهية على (وجهات نظرنا) من جميع الأطراف في المسودة التي ستتم مناقشتها الأسبوع المقبل". ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

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ومن المقرر أن تستأنف في 27 من الشهر الجاري المفاوضات التي لم تحرز حتى الآن سوى تقدم ضئيل منذ استئنافها في وقت سابق هذا الشهر.

وقالت وكالة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان إن "المشاركين سيواصلون المناقشات حول هدف عودة الولايات المتحدة (للاتفاق) والسبل الكفيلة بضمان تطبيقه بشكل كامل وعلى نحو فعال من جانب جميع الأطراف".

المصدر: "رويترز"