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البيت الأبيض يشيد بترامب بعد حصوله على جرعة معززة من لقاح كورونا

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البيت الأبيض يشيد بترامب بعد حصوله على جرعة معززة من لقاح كورونا
Reuters /FW1F/Jonathan Oatis
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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أعرب البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن شكره للرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن أعلن عن تلقيه جرعة معززة من لقاح كورونا، وحثه الأمريكيين على تلقيها.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن البيت الأبيض ممتن للرئيس السابق الذي تلقى الجرعة المعززة وشجع على الحصول عليها.

وكان ترامب كشف مساء يوم الأحد المنصرم عن حصوله على جرعة معززة من لقاح كورونا.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان أشاد في وقت سابق بإدارة سلفه قائلا "بفضل الإدارة السابقة ومجتمعنا العلمي، كانت أمريكا من أوائل الدول التي حصلت على اللقاح".

من جهته، قال ترامب إن المدح الذي سمعه من الرئيس جو بايدن لجهود الإدارة السابقة في طرح اللقاح المضاد لفيروس كورونا "فاجأه".

المصدر: RT + وكالات

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