إثيوبيا تعلن انتهاء عمليتها العسكرية ضد قوات تيغراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، انتهاء العملية العسكرية التي شنتها مؤخرا ضد جبهة تحرير تيغراي، بعد أن "حققت أهدافها الرئيسية".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان: "عملية (الوحدة الوطنية في التنوع) التي تم إطلاقها مؤخرا انتهت بتحقيق نتائجها الرئيسية".

وأضاف أن "قوات الدفاع الوطني في جبهات أمهرة الشرقية وعفار تلقت أوامر بالبقاء على أهبة الاستعداد في المناطق المحررة مؤخرا".

وأشار إلى أن "أنشطة قوات الدفاع الوطني على الجبهات الأخرى سيتم الإعلان عنها في المستقبل".

The recently launched operation - ‘National Unity in Diversity’ concluded with main objectives met. ENDF in Eastern Amhara & Afar fronts ordered to remain on guard in the recently liberated areas. The ENDF’s activities on other fronts will be shared in the future. #PMOEthiopia — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) December 23, 2021

وكانت الحكومة الإثيوبية أكدت الأربعاء أن جنودها استعادوا مدينة في جنوب تيغراي من أيدي المتمردين، في أول تقدم ميداني كبير في المنطقة التي تشهد حربا منذ أشهر.

وتسبب القتال بنزوح أكثر من مليوني شخص ودفع بمئات الآلاف إلى عتبة المجاعة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، مع ورود تقارير عن مذابح وعمليات اغتصاب جماعي ارتكبها الطرفان.

المصدر: وكالات