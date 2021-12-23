تغييرات نادرة في الفاتيكان.. واستقالة مستشار بارز مرشح لخلافة البابا

قبل البابا فرنسيس استقالة كاردينال أفريقي بارز كان مستشارا كبيرا له فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ والعدالة الاجتماعية، وجاء ذلك ضمن حركة تغييرات نادرة لدائرة كاملة في الفاتيكان.

وقال الفاتيكان اليوم الخميس إن الكاردينال بيتر تركسون (73 عاما)، سيترك القسم الكبير، المعروف رسميا باسم دائرة التنمية البشرية المتكاملة، التي تشكلت في 2016، لدمج أربعة مكاتب تعالج قضايا من بينها السلام والعدالة والهجرة والجمعيات الخيرية.

كما قدم كل الرؤساء الآخرين استقالاتهم.

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ونقلت "رويترز" عن مصادر في الفاتيكان أن الدائرة "وُلدت مُصابة بمشاكل إدارية وصراعات على النفوذ منذ اللحظة الأولى"، ولم يعلق الفاتيكان على توقيت رحيل تركسون، أو مزاعم الخلل في دائرته.

وكان البعض يعتبر تركسون مرشحا ليصبح أول بابا أفريقيا منذ حوالي 1500 سنة، وقدم استقالته مرة أخرى في الأسبوع الماضي، بعد تقديمها في إجراء تلقائي بنهاية فترة ولايته في أغسطس الماضي. ونقل أحد المصادر قوله لبعض الموظفين بأنه "فاض به الكيل".

كان تركسون، وهو غاني، قد ناب عن الفاتيكان في محافل دولية رفيعة مثل المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

المصدر: "رويترز"