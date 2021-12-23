مصدر: المنظم الألماني يتحقق من قانونية بث قناة "RT DE" بترخيص صربي

أعلن مصدر في الحكومة الألمانية أن بلاده أبرمت المذكرة الأوروبية عن التلفزيون العابر للحدود، مضيفا أنه يتم حاليا التحقق في قانونية بث قناة "RT DE" في أراضي البلد بترخيص صربي.

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وقال المصدر، اليوم الخميس: "من الضروري أن يكون هناك ترخيص لأي نوع من البث في ألمانيا. والمسؤولية عن الإشراف في هذا المجال يتحملها المنظمون في المناطق الفدرالية الألمانية. ولم يتم طلب أو إصدار مثل هذه التراخيص لبث قناة RT باللغة الألمانية في الأراضي الألمانية حتى الآن، ولذلك بالذات بدأت منظم برلين وبراندنبورغ، وفق معلومات الحكومة الفدرالية، من التحقق من قانونية ذلك. يتم التحقق من أهمية الترخيص الصادر في صربيا لوصول برامج RT باللغة الألمانية".

وأفادت قناة "RT DE" أن المنظم الألماني (MABB) أجبر مشغل الأقمار الصناعية الأوروبي على وقف بث قناة "RT DE" الجديدة التي يتم بثها من الاستوديو في موسكو. ووصف المكتب الصحفي للقناة أعمال المنظم الألماني بأنها غير قانونية، معبرة عن ثقتها بمراجعة هذا القرار في المحكمة. وكان موقف "MABB" ينحصر حتى الآن في أن معظم موظفي القناة الناطقة باللغة الألمانية يعملون في برلين، ولذلك يجب أن يخضع المحتوى الذي يتم توزيعه على الجمهور الألماني للولاية القضائية الألمانية.

من جهتها ترى إدارة قناة "RT" التي تعتمد على المذكرة الأوروبية للتلفزيون العابر للحدود أن الترخيص الذي تم إصداره في صربيا، يمنحها الحق في البث في 33 دولة أوروبية.

المصدر: "تاس"