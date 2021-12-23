بالفيديو.. انفجار في منشأة نفطية بولاية تكساس الأمريكية

أصيب 4 أشخاص في انفجار بمنشأة تعود لشركة ExxonMobil النفطية بولاية تكساس الأمريكية، بحسب شريف مقاطعة هاريس، أد غونزاليس.

وقال غونزاليس في تغريدة على "تويتر" إن "حادثا صناعيا كبيرا" أدى إلى اندلاع حريق هائل في مصفاة ExxonMobil النفطية في بايتاون، مشيرا إلى أن "التقارير الأولية أشارت إلى حدوث انفجار (لم يحدد سببه) داخل المصنع".

EditDelete

Explosion at Exxon Mobil Plant in Texas — four reportedly injured



The Baytown facility is the fourth-largest refinery in the US. pic.twitter.com/A8tU9qBVlJ — BreakinNewz (@BreakinNewz01) December 23, 2021

وقالت شركة ExxonMobil إن أربعة أشخاص أصيبوا، وحالتهم مستقرة، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء التابعة لها تحاول إخماد الحريق.

Around 1 a.m. on 12/23/2021, a fire occurred at our facility. At this time, emergency vehicles and smoke may be noticeable to the community. We are coordinating with local officials, and working to resolve the issue as soon as possible. — ExxonMobil Baytown Area (@ExxonMobilBTA) December 23, 2021

المصدر: cbs news