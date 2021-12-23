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بالفيديو.. انفجار في منشأة نفطية بولاية تكساس الأمريكية

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بالفيديو.. انفجار في منشأة نفطية بولاية تكساس الأمريكية
Reuters
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أصيب 4 أشخاص في انفجار بمنشأة تعود لشركة ExxonMobil النفطية بولاية تكساس الأمريكية، بحسب شريف مقاطعة هاريس، أد غونزاليس.

وقال غونزاليس في تغريدة على "تويتر" إن "حادثا صناعيا كبيرا" أدى إلى اندلاع حريق هائل في مصفاة ExxonMobil النفطية في بايتاون، مشيرا إلى أن "التقارير الأولية أشارت إلى حدوث انفجار (لم يحدد سببه) داخل المصنع".

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وقالت شركة ExxonMobil إن أربعة أشخاص أصيبوا، وحالتهم مستقرة، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء التابعة لها تحاول إخماد الحريق.

المصدر: cbs news

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