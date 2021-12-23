وزير الصحة الألماني يتوقع ارتفاع عدد إصابات كورونا بعد عطلة الأعياد

توقع وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، اليوم الخميس، زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، خلال موسم عطلات عيد الميلاد ورأس السنة.

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وقال وزير الصحة الألماني إنه يتوقع تزايدا مفاجئا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال موسم عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وإن المواطنين سيحتاجون جرعة لقاح رابعة على الأرجح للإبقاء على أفضل استجابة ممكنة لكوفيد-19.

وأضاف في حديث لشبكة الإذاعة الألمانية العامة "دبليو دي آر2" إن ألمانيا لم تشهد موجة تفش واسعة وسريعة لمتحور أوميكرون، مثل تلك التي شهدتها دول أوروبية أخرى.

وتحث الحكومة المواطنين الألمان على تقليل الاتصالات المباشرة خلال فترة العطلات، وعلى تلقي اللقاح، بما في ذلك الجرعات المعززة، إذا كانوا قد تلقوا الجرعات الأساسية بالفعل.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ان 70.7 بالمئة من سكان ألمانيا تلقوا جرعتي اللقاح، بينما تلقى 35 بالمئة منهم جرعات معززة.

المصدر: AP