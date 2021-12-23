إسرائيل.. استمرار تصاعد المنحنى الوبائي في ظل انتشار متحور "أوميكرون"

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، استمرار تصاعد المنحنى الوبائي في ظل انتشار متحور "أوميكرون"، مبينة أن عدوى فيروس كورونا انتقلت أمس إلى ألف و400 شخص.

وقالت وزيرة الصحة كارين الحرار إنه لم يتخذ بعد قرار بشأن الجرعة الرابعة، مبينة أنه يتعين القيام بأي شيء للحيلولة دون انتقال العدوى ومنع الإصابات الخطيرة بكورونا.

ورأت أن الهدف هو اجتياز موجة كورونا ومحاولة تجنب المساس قدر المستطاع بمجرى الحياة الاعتيادية والمرافق الاقتصادية، مشيرة إلى أن "سكان إسرائيل سئموا القيود، غير أن الحكومة تلقت انذارات خطيرة بشان متحور أوميكرون".

المصدر: "هيئة البث الإسرائيلية"