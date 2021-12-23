بريطانيون ينتقدون أوكرانيا لتنفيذها مناورات باستخدام أسلحة أمريكية في دونباس

انتقد قراء صحيفة "Daily Express" البريطانية العسكريين الأوكرانيين الذين أجروا أول مناورات باستخدام منظومة "Javelin" الصاروخية الأمريكية في دونباس بشرق أوكرانيا.

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وأشار الكثير منهم إلى أن كييف والدول الغربية التي تساعدها هي التي تتصرف بشكل عدواني، وذلك في ضوء تصريحاتها حول "الغزو الروسي" المزعوم.

وكتب الالقارئ "Sortbynew": "من المضحك كيف تحولت أوكرانيا من دولة محايدة إلى دمية للناتو بقيادة الولايات المتحدة".

من جهته كتب القارئ "sayitonce": "إن أوكرانيا هي حقا بمفردها. ولن نأتي إلى الإنقاذ. ندعوكم لإنهاء الإبادة الجماعية في المنطقة المتنازع عليها".

ويرى القارئ "BritishSovereign": "يقوم حلف الناتو بنشر الأسلحة الثقيلة في أوكرانيا منذ عدة سنوات. ويتكون الانطباع أنهم يبحثون عن حجة لشن هجوم على روسيا".

وأشار القارئ "Trebor4": "إن النبأ السيئ هو سماع أن الولايات المتحدة تخطط لهجوم كيميائي في شرق أوكرانيا. وما هو سيء هنا هو أنه يشبه الحقيقة".

واستخلص قراء الصحيفة: "عندما يدور الحديث عن بيع الأسلحة فإن الأمريكيين موجودون هناك دائما".

تصرح الدول الغربية في الآونة الأخيرة أن روسيا تستعد لشن هجوم على أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو مشيرة إلى أن روسيا لا تهدد أحدا وأن تنقل قواتها في داخل أراضيها لا يجب أن يثير أي قلق لدى الآخرين. وأعلن الكرملين أكثر من مرة أن التصريحات المماثلة تستخدم في الغرب كحجة لنشر المزيد من القوات والمعدات العسكرية لحلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر: نوفوستي