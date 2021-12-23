أذربيجان تطلب من "غوغل" حذف التسميات الأرمنية من خريطة قره باغ

قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إنها تقدمت بطلب عبر القنوات الدبلوماسية إلى شركة "Google" للتخلي عن استخدام الأسماء الأرمنية للمناطق في قره باغ التي تقع تحت سيطرة أذربيجان.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية، ليلى عبدواللاييفا، أن السلطات الأذربيجانية أثارت عبر قنوات دبلوماسية مسألة استخدام "غوغل"، إلى جانب تسميات منطقة قره باغ في تطبيق الخرائط باللغة الأذربيجانية، تسميات باللغة الأرمنية، مشيرة إلى أنه تم إرسال خطاب إلى إدارة الشركة، يحتوي على قائمة بالأسماء الجغرافية الأذربيجانية الرسمية لهذه المناطق.

المصدر: نوفوستي