سلامي: الطائرات المسيرة المهاجمة والانتحارية تعد مكونات القوة الهجومية للحرس الثوري

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن الطائرات المسيرة المهاجمة والانتحارية تعد أحدث أجزاء ومكونات القوة الهجومية للحرس الثوري.

وأضاف اللواء سلامي، "انجازاتنا في المناورات الاخيرة تشير إلى تطوير تكتيكات جديدة للقوات البرية التي اكتسبت قدرات هجومية باستخدام جميع الأنظمة التي تم تطويرها وحققت قوة الدفاع الثابت والمتحرك على الأرض ضد أي عدو".

ولفت سلامي إلى أنه من النقاط الجديدة في هذه التدريبات هي استخدام المسيرات الانتحارية بصورة فاعلة كجزء من المكونات الجديدة للقوات البرية الهجومية.

وتابع سلامي قائلا: "كما اختبرنا قدراتنا الهجومية بواسطة المروحيات، وإطلاق الصواريخ على مسافات طويلة من الطائرات المروحية، فضلا عن الاستخدام الفعال للالغام الطائرة ضد الأهداف المتحركة للعدو واختبار قوة النيران الدقيقة لوحداتنا المدفعية".

المصدر: RT