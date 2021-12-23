إيطاليا.. سالفيني يلمح لإمكانية انهيار الائتلاف الحاكم إذا تم انتخاب دراغي رئيسا للجمهورية

ألمح زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني إلى إمكانية انفراط عقد الائتلاف الداعم لحكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي، إذا تم انتخابه رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس سيرجيو ماتاريلا.

وقال سالفيني: "أعتقد أن الحكومة التي عملت بشكل جيد، بقيادة شخصية موثوقة مثل دراغي، يجب أن تكون قادرة على المضي قدم"، معتبرا أنه "إذا أزلت أهم مربع في هذه الحكومة، فلن يكون هناك يقين من الغد".

وأكد أنه يعول على "مواصلة العمل مع هذا الفريق الحكومي لما فيه خير البلاد".

يشار إلى أن سالفيني قد أعلن في وقت سابق أن أحزاب يمين-الوسط، بما فيها حزب جورجا ميلوني المعارض لحكومة دراغي، سترشح رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني لرئاسة الجمهورية، ولكن الأخير لا يحظى بدعم أحزاب يسار-الوسط.

دراغي، الذي تداول اسمه ضمن المرشحين لخلافة ماتاريلا، لم يؤكد أو ينف الرغبة في منصب رئاسة الجمهورية، مكتفيا بالقول خلال مؤتمر نهاية العام الذي عقده في وقت سابق أمس الأربعاء: "مصيري الشخصي لا يهم على الإطلاق، ليس لدي تطلعات معينة من نوع أو آخر. أنا رجل في خدمة المؤسسات".

المصدر: وكالة "آكي"