محكمة في كوريا الجنوبية تدين والدة زوجة مرشح للانتخابات الرئاسية في قضية تزوير

قضت محكمة كورية جنوبية بحبس والدة زوجة، يون سيوك يول، المرشح الرئاسي عن حزب المعارضة الرئيس "سلطة الشعب" لمدة عام بتهمة تزوير وثيقة مالية.

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وأفادت وكالة انباء "يونهاب" بأن المحكمة المحلية في يوجونغبو بالقرب من العاصمة سيئول، دانت هذه السيدة التي تبلغ من العمر 74 عاما، "بإصدار شهادة رصيد حساب مصرفي مزيفة، واستخدامها لشراء قطعة أرض في سيونغنام بجنوب سيئول، في الفترة من أبريل 2013 حتى أكتوبر من نفس العام.

وفيما ذُكر في الوثيقة المزورة أن والدة زوجة المرشح للانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، أودعت 34.7 مليار وون، وهو ما يعادل 29.2 مليون دولار أمريكي، في الحساب، اتهم وكلاء النيابة السيدة بتزوير الوثائق، واستخدام أوراق مزورة وانتهاك قوانين ملكية الأسماء الحقيقية.

ولفتت "يونهاب" إلى أن السيدة، ولقبها تشوي، كانت "قد أدينت في قضية منفصلة في يوليو بتأسيس مؤسسة طبية وافتتاح مستشفى رعاية طويلة الأجل لكبار السن في فبراير 2013 ، على الرغم من عدم وجود مؤهلات طبية لديها، وأطلق سراحها بكفالة في سبتمبر".

أما "كيم كيون هي"، زوجة المرشح للرئاسة في كوريا الجنوبية فقد تعرضت هي الأخرى لانتقادات بسبب شكوك "بتزوير أو تزيين أوراق اعتمادها في السير الذاتية التي أرسلتها إلى جامعتين محليتين في عامي 2007 و2013 للتقدم لوظيفة تدريس".

وتخضع الزوجة كما والدتها، في الوقت الحالي للتحقيق فيما يتعلق بقضية تلاعب في الأسهم متعلقة بشركة دويتشي موتورز التي تتاجر في سيارات "بي أم دبليو" في كوريا الجنوبية.

المصدر: يونهاب