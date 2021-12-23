اليابان: القوات الأمريكية لم تقم بإجراء فحص كورونا لأفرادها عند مغادرتهم الولايات المتحدة

قالت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، إن القوات الأمريكية في اليابان لم تقم بإجراء فحص كورونا لأفرادها عند مغادرتهم الولايات المتحدة.

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وأوضح مسؤول حكومي في وقت سابق أن القوات الأمريكية بأكملها في اليابان لم تقم بإجراء اختبارات PCR على الأفراد عند المغادرة.

وجاء هذا الإعلان بعد الإبلاغ عن إصابات جماعية في معسكر "كامب هانسن" التابع لقوات مشاة البحرية الأمريكية في محافظة أوكيناوا في وقت سابق من الشهر.

وتم تسجيل ما مجموعه 227 إصابة بكورونا في "كامب هانسن" حتى صباح الخميس، وفقا للحكومة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، خلال مؤتمر صحفي دوري: "لقد طلبنا من الجانب الأمريكي تنفيذ الاجراءات القصوى بشكل شامل لمنع انتشار العدوى".

المصدر: "كيودو"