وسائل إعلام: تايوان تنوي عقد صفقة حول شراء مسيرات أمريكية في مارس القادم

أفادت صحيفة "The Taipei Times" بأن تايوان تأمل بعقد صفقة مع الولايات المتحدة حول شراء 4 طائرات مسيرة أمريكية بحلول مارس القادم.

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ونقلت الصحيفة عن وزير دفاع تايوان، تشيو كو تشينغ، أن الحديث يدور عن المسيرات الأمريكية من طراز "MQ-9B" المتخصصة للاستطلاع البحري.

ولم يتمكن الوزير من الإجابة عن سؤال المشرعين التايوانيين متى سيتم توقيع صفقة حول شراء 40 مدفع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "M-109A6". ودقق أن الجانبين يواصلان تنسيق هذه المسألة في ضوء الخلافات الخاصة بسعر وخصائص الأنظمة.

تعد الولايات المتحدة موردا رئيسيا للأسلحة إلى تايوان. وكانت واشنطن توعدت أيضا بتوريد دفعات من الدبابات من طراز "M2A2 Abrams" ومقاتلات "F-16V" وأنظمة "HIMARS" لإطلاق الصواريخ، والصواريخ المجنحة وغيرها من المعدات العسكرية لتايوان في السنوات القريبة القادمة.

قطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع تايوان عام 1979 وأقامت العلاقات الدبلوماسية مع بكين. وتعترف واشنطن بمبدأ "الصين الواحدة" وتحافظ في الوقت ذاته على اتصالاتها مع الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي وتزودها بالأسلحة. ويثير ذلك احتجاجات في الصين التي تعتبر تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية.

المصدر: تاس