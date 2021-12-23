عشرات الأفغان يتظاهرون أمام السفارة التركية في كابل للمطالبة برواتبهم (فيديو)
Reuters
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نظم مواطنون أفغان عملوا مع القوات التركية التي كانت تشارك في مهمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، مظاهرة أمام السفارة التركية في كابل، مطالبين بدفع رواتبهم المستحقة.
وقال عشرات الأفغان خلال التظاهرة إنهم لا يرغبون في إخراجهم من البلاد إلى بلد آخر، ولكن يريدون الحصول على رواتبهم المستحقة من تركيا.
وأكد المتظاهرون أنهم لن يوقفوا تحركهم ما لم يحصلوا على حقوقهم كاملة.
المصدر: سبوتنيك
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