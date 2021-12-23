سلب سيارة نائبة في الكونغرس الأمريكي بعملية سطو مسلح

أعلنت المشرعة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، ماري غاي سكانلون، أنها تعرضت لعملية سطو مسلح سلب خلالها مجهولان في وضح النهار سيارتها في مدينة فيلادلفيا.

وأكدت سكانلون (62 عاما) التي تتخذ مقعدها في مجلس النواب منذ عام 2018، في بيان صدر عن مكتبها، أن جريمة السطو المسلح ارتكبت بحقها بعد ظهر يوم أمس الأربعاء، في متنزه فرانكلين ديلانو روزفلت في فيلادلفيا، بعد لقاء عقدته هناك.

Statement from the Office of Congresswoman Mary Gay Scanlon on today's incident: pic.twitter.com/fomScnWUXo — Congresswoman Mary Gay Scanlon (@RepMGS) December 22, 2021

وأشار البيان إلى عدم تعرض النائبة لأي أذى جراء الحادث، مثمنا سرعة تجاوب أجهزة إنفاذ القانون مع الجريمة وجهودها الرامية لضمان أمن سكانلون.

وأعلنت شرطة فيلادلفيا أن شخصين مسلحين اقتربا من النائبة سكانلون في المتنزه وطالباها بتسليم مفاتيح سيارتها من نوع "أكورا إم دي إكس" إليهما.

وبعد تلبية هذا الطلب، غادر أحد المجرمين الموقع بسيارة سكانلون، فيما استقل الثاني سيارة أخرى وتبع الأول.

وأكدت الشرطة مساء أمس أنها عثرت على سيارة سكانلون متروكة في مدينة نيوارك بولاية ديلاوير وألقت القبض على خمسة مشتبه بهم في القضية.

المصدر: RT + "إن بي سي"