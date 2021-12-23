اليابان تخصص إنفاقا عسكريا قياسيا في مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة

كشف مشروع الميزانية اليابانية للعام المقبل الذي سيبدأ في شهر أبريل، أن طوكيو خصصت إنفاقا عسكريا قياسيا قدره 5.37 تريليون ين ما يعادل 47.05 مليار دولار.

ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء يوم الجمعة على خطة ميزانية السنة المالية 2022. (الدولار = 114.14 ين).

المصدر: رويترز