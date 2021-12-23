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البيت الأبيض: نتيجة فحص كورونا لهاريس جاءت سلبية بعد مخالطتها مصابا بالفيروس

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البيت الأبيض: نتيجة فحص كورونا لهاريس جاءت سلبية بعد مخالطتها مصابا بالفيروس
Reuters EVELYN HOCKSTEIN
نائة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس
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أعلن البيت الأبيض أن نتيجة فحص كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن لفيروس كورونا جاءت سلبية بعد مخالطتها أحد أعضاء فريقها يوم الثلاثاء، مصابا بكورونا.

 وقال البيت الأبيض في بيان له إن نتيجة فحص هاريس جاءت سلبية، بعد أن ثبت إصابة أحد أعضاء فريقها الذي خالطته طوال يوم الثلاثاء بالفيروس.

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وكان بايدن أعلن يوم أمس الأربعاء أنه خضع لفحص آخر للكشف عما إذا كان مصابا بكورونا، وذلك بعد فحص خضع له مؤخرا أثبت خلوّه من الفيروس.

 

المصدر: "رويترز" + RT

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