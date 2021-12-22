فرنسا.. إصابة وزير التجارة الخارجية بكورونا للمرة الثانية

أفادت وسائل إعلام فرنسية يوم الأربعاء بأن وزير التجارة الخارجية فرانك ريستر أصيب بفيروس كورونا.

وقال فرانك ريستر في تغريدة على "تويتر": "بعد إصابتي بالحمى، أجريت فحصا أثبتت نتائجه إصابتي بفيروس كورونا".

وأضاف: "عزلت نفسي هذا المساء وأقوم بمهماتي عن بعد".

ووجه الوزير نصيحة للفرنسيين حيث قال: "كونوا حذرين.. تلقوا التطعيم.. احموا أحباءكم باحترام التعليمات الصحية".

A la suite d’une fièvre, j’ai effectué un test qui s’est révélé positif au Covid-19. Je m'isole dès ce soir, et assure mes missions à distance.

Soyez prudents, vaccinez-vous et protégez vos proches en respectant consignes sanitaires et gestes barrières. — Franck Riester (@franckriester) December 22, 2021

وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أنها المرة الثانية التي يصاب فيها فرانك ريستر بالفيروس، إذ أصيب المرة الأولى في مارس 2020 عندما كان وزيرا للثقافة.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية