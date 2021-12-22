فرنسا.. إصابة وزير التجارة الخارجية بكورونا للمرة الثانية
أفادت وسائل إعلام فرنسية يوم الأربعاء بأن وزير التجارة الخارجية فرانك ريستر أصيب بفيروس كورونا.
وقال فرانك ريستر في تغريدة على "تويتر": "بعد إصابتي بالحمى، أجريت فحصا أثبتت نتائجه إصابتي بفيروس كورونا".
وأضاف: "عزلت نفسي هذا المساء وأقوم بمهماتي عن بعد".
ووجه الوزير نصيحة للفرنسيين حيث قال: "كونوا حذرين.. تلقوا التطعيم.. احموا أحباءكم باحترام التعليمات الصحية".
A la suite d’une fièvre, j’ai effectué un test qui s’est révélé positif au Covid-19. Je m'isole dès ce soir, et assure mes missions à distance.— Franck Riester (@franckriester) December 22, 2021
Soyez prudents, vaccinez-vous et protégez vos proches en respectant consignes sanitaires et gestes barrières.
وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أنها المرة الثانية التي يصاب فيها فرانك ريستر بالفيروس، إذ أصيب المرة الأولى في مارس 2020 عندما كان وزيرا للثقافة.
المصدر: وسائل إعلام فرنسية
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