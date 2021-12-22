المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: متوسط الإصابات الأسبوعية بكورونا في البلاد قفز 25%
Reuters Tami Chappell
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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن متوسط عدد الإصابات بكورونا في البلاد ارتفع 25% هذا الأسبوع إلى حوالي 149300 إصابة يوميا.
وقالت مديرة المركز روشيل والينسكي في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض أن "سلالة "أوميكرون" الجديدة المتحورة من فيروس كورونا (التي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا) تمثل ما يقرب من 73% من الإصابات في أنحاء البلاد وتصل إلى 90% في بعض المناطق".
وأضافت: "هذه الزيادة في نسبة إصابات "أوميكرون" هي ما توقعناه وما كنا نستعد له".
المصدر: "رويترز"
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