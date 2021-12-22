الكونغرس يبدأ التحقيق في مأساة مهرجان Astroworld

فتحت لجنة مجلس النواب الأمريكي تحقيقا مع شركة Live Nation Entertainment التي نظمت مهرجان Astroworld الموسيقي، حيث لقي 10 أشخاص مصرعهم بحادث تدافع تخلل المهرجان.

ووجه المشرعون رسالة إلى المدير العام للشركة، طلبوا فيها تقديم المعلومات عن الأحداث المأسوية أثناء المهجران.

وكانت الشركة مسؤولة عن التخطيط وانتقاء الكوادر والتمويل والحصول على الوثائق الضرورية لإجراء المهرجان، والبحث عن المقاولين والتعامل مع السلطات المحلية.

وتسعى اللجنة النيابية للتأكد مما إذا اتخذت الشركة الإجراءات الضرورية لضمان سلامة الـ 50 ألفا من ضيوف المهرجان.

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وأشار المشرعون إلى أن هناك معلومات حول أن أفراد الحرس الأمني والكوادر الطبية لم يمتلكوا الخبرة اللازمة للتعامل مع هذا العدد من المصابين.

وسيتعين على الشركة تقديم التوضيحات حتى 7 يناير المقبل.

يذكر أن حادث التدافع أثناء مهرجان Astroworld الموسيقي في مدينة هيوسطن بولاية تكساس يوم 5 نوفمبر الماضي أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين بجروح، نقل 25 منهم إلى المستشفيات.

المصدر: تاس