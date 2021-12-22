الاتحاد الأوروبي يريد "صون" مصالحه في أي مفاوضات روسية أمريكية أطلسية

أعلن المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل أن التكتل يعول على الولايات المتحدة والناتو في الدفاع عن مصالحه في المفاوضات مع روسيا حول الأمن الأوروبي.

وقال بوريل إن "الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع الولايات المتحدة والناتو لتكون مصالحه ممثلة في أي مفاوضات محتملة مع روسيا حول الأمن الأوروبي".

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وأضاف بوريل: "اليوم.. أمن أوروبا مهدد"، وتوعد بأن الاتحاد الأوروبي مع شركائه وحلفائه سيرد بشكل حازم على أي انتهاك جديد لسيادة أوكرانيا، داعيا في الوقت نفسه إلى الحوار والتفاوض مع روسيا.

وكتب أن أي مفاوضات حول الأمن في أوروبا لا بد أن تستند إلى التزامات وواجبات من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة. هذه المفاوضات يجب أن تكون جامعة وأن تأخذ بالاعتبار مخاوف ومصالح جميع الأطراف المعنية.

وتوقعت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا كارين دونفريد أن يبدأ الحوار مع روسيا في يناير.

وقالت: "لن يكون هناك محادثات حول الأمن الأوروبي بدون الأوروبيين"، مضيفة بالنسبة للحلف الأطلسي "قلنا بوضوح إننا سنقوم بذلك مع الحلف".

وبحث بوريل في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المقترحات الروسية للأمن الأوروبي.

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وجاء في البيان الأوروبي بهذا الصدد يوم الأربعاء أن بوريل وبلينكن "أخذا بعين الاعتبار المقترحات التي قدمتها روسيا الأسبوع الماضي حول الرؤية الروسية للاتفاقات الجديدة حول الأمن في أوروبا".

وأضاف البيان أن بوريل وبلينكن اتفقا على أن "أي مناقشات حول الأمن الأوروبي ستجري بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبمشاركته".

وفي 17 ديسمبر طرحت روسيا مشروع اتفاقين أحدهما يشمل معاهدة مع الولايات المتحدة، والثاني العلاقات مع الناتو، ويتضمنان حزمة من الضمانات الأمنية المتبادلة في أوروبا.

وسيمثل روسيا في المفاوضات المتوقعة سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية، الذي صرح السبت بأن موسكو تقترح على واشنطن مفاوضات ثنائية حول الضمانات الأمنية الروسية المقترحة.

المصدر: أ ف ب