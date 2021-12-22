إصابة رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بكورونا

أعلنت الناطقة باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بولينا كوبيك عن إصابة رئيس الدورة الـ76 للجمعية عبد الله شهيد بفيروس كورونا.

وأشارت كوبيك إلى أن "شهيد (مندوب جزر المالديف) ثبتت إصابته بالفيروس الأربعاء، وظهرت عليه أعراض خفيفة".

وأكدت أن "شهيد تلقى في السابق تطعيما ضد فيروس كورونا، والجرعة المعززة من اللقاح".

وأوضحت أن "اتصالات رئيس الجلسة العامة كانت محدودة في الأيام الأخيرة".

المصدر: "تاس"