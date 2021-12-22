تغطية نصب ضحايا تيان انمين التذكاري في جامعة هونغ كونغ ومخاوف من إزالته

أقامت جامعة هونغ كونغ حواجز أمنية حول النصب التذكاري لضحايا احتجاجات ساحة تيان انمين في بكين، في خطوة يخشى أن تكون تمهيدا لإزالة النصب.

وتمثال "عمود العار" البالغ ارتفاعه ثمانية أمتار والذي صممه النحات الدنماركي ينس غالشيوت موجود في حرم جامعة هونغ كونغ منذ العام 1997، وهو العام الذي أعادت فيه بريطانيا المدينة إلى كنف الصين.

وفي أكتوبر الماضي أمر مسؤولون في الجامعة بإزالة التمثال الذي يخلد وجوه خمسين شخصا وجثثهم بعد التعذيب مكدسين فوق بعضهم البعض ويكرم محتجين طالبوا بالديمقراطية قتلتهم القوات الصينية في ساحة تيان انمين في العام 1989.

وبحسب وكالة "فرانس برس" استخدم عمال في الجامعة ملاءات من الحجم الكبير وحواجز بلاستيكية لحجب التمثال عن الأنظار، وقد سمع في محيط الموقع ضجيج أعمال بناء.

المصدر: "أ ف ب"