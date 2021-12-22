بلجيكا تشدد قيود كورونا لكبح متحور "أوميكرون"

شددت بلجيكا قيود كورونا على خلفية ارتفاع إصابات متحور "أوميكرون" حيث ستغلق دور العرض والمسارح، ولن يسمح بحضور مشجعي الرياضة في الملاعب والصالات المغطاة.

كما ستقيد الإجراءات الجديدة التسوق وسيجبر الزبائن على التباعد، وسيمنع التجمع بالمتاجر في آن واحد، وسيقتصر على شخصين في كل مرة، على الأرجح برفقة الأطفال.

وسيسمح للحانات والمطاعم بالبقاء مفتوحة حتى الحادية عشرة مساء لكن تحت قيود.

وستدخل الإجراءات حيز التنفيذ الأحد، وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو: "هناك سبب للقلق. نحن نواجه "أوميكرون".

وأضاف: "ما نعرفه عنه أنباء سيئة"، مشيرا لقدرته العالية على الانتشار.

المصدر: أ ب